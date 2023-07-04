انت الان تتابع خبر أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي من الشمال إلى الجنوب والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - في بغداد:
سعر شراء الدولار 148,500 لكل 100 دولار
سعر شراء الدولار 148,750 لكل 100 دولار
في الجنوب:
سعر شراء الدولار 148,500 لكل 100 دولار
سعر شراء الدولار 148,500 لكل 100 دولار
سعر بيع الدولار 146,500 لكل 100 دولار
في الشمال:
سعر شراء الدولار 148,750 لكل 100 دولار
سعر بيع الدولار 146,750 لكل 100 دولار
في الجنوب:
سعر شراء الدولار 148,500 لكل 100 دولار
سعر بيع الدولار 146,500 لكل 100 دولار