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أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي من الشمال إلى الجنوب

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بغداد - ياسين صفوان - في بغداد:

سعر شراء الدولار 148,500 لكل 100 دولار
سعر بيع الدولار 146,500 لكل 100 دولار

في الشمال:

سعر شراء الدولار 148,750 لكل 100 دولار
سعر بيع الدولار 146,750 لكل 100 دولار


في الجنوب:

سعر شراء الدولار 148,500 لكل 100 دولار
سعر بيع الدولار 146,500 لكل 100 دولار

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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