انت الان تتابع خبر أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي من الشمال إلى الجنوب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - في بغداد: سعر شراء الدولار 148,500 لكل 100 دولار

سعر بيع الدولار 146,500 لكل 100 دولار في الشمال: سعر شراء الدولار 148,750 لكل 100 دولار

سعر بيع الدولار 146,750 لكل 100 دولار



في الجنوب: في الجنوب: سعر شراء الدولار 148,500 لكل 100 دولار

سعر بيع الدولار 146,500 لكل 100 دولار

