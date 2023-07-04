انت الان تتابع خبر خلال عطلة العيد.. الاتصالات تعلن إجراء أكثر من ألفي فحص لخدمات الاتصالات والإنترنت والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "الهيئة نفذت أكثر من ألفي عملية فحص لخدمات الاتصالات والإنترنت عبر شركات الهاتف النقال خلال عيد الأضحى المبارك.وأوضح المؤيد أنه "في إطار مساعي الهيئة لضمان استقرار خدمات الاتصال وتداول البيانات خلال عطلة عيد الأضحى فقد تم تنفيذ 180 جولة ميدانية من قبل الكوادر المختصة للهيئة".

وأضاف، "تم خلال هذه الفترة إجراء ٢٣٥١ فحصاً لخدمات الاتصالات والإنترنت التي يتم تقديمها من قبل شركات الهاتف النقال وفي عموم محافظات البلاد".

وأكد رئيس هيئة الإعلام أن "غرفة العمليات المركزية للهيئة كانت تشرف على مدار الساعة على عمل الفرق الفنية وبالتنسيق مع فرق مختصة لشركات الهاتف النقال حيث تم حل العديد من المشاكل بصورة آنية وحل الاختناقات التي حصلت في بعض المناطق المكتظة بالمحتفلين".

يذكر أن هيئة الإعلام والاتصالات شكلت في وقت سابق غرفة عمليات مركزية للإشراف على جودة خدمات الهاتف النقال في عموم البلاد خلال عطلة عيد الأضحى.