انت الان تتابع خبر اجتماع أمني يناقش سياقات التعاقد للملابس والتجهيزات العسكرية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للمكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، ورد لـ الخليج 365، أن "المجلس ناقش الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها".

وشهدت الجلسة، وفق البيان، "عرض ومناقشة موضوع (سياقات التعاقد للملابس والتجهيزات العسكرية)، حيث وجه المجلس بإنضاج التوصيات والآليات موضوع البحث، وفق الملاحظات التي طرحها السادة أعضاء المجلس".



كما ناقش المجلس "مذكرة تفاهم للتعاون الأمني بين جهاز مكافحة الإرهاب العراقي مع نظيره في وزارة الداخلية اللبنانية، ووجه المجلس بالمضي بإبرام مذكرة التفاهم بعد تعديلها، وفقا للملاحظات المطروحة في الجلسة".