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انت الان تتابع خبر إنهاء تكليف مدير ديوان الرقابة المالية وتعيين بديلاً عنه (وثيقة) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وجاء في وثيقة مذيلة بتوقيع مدير مكتب رئيس الوزراء، إحسان العوادي، تابعتها الخليج 365، أنه "لاحقاً بأمرنا الديواني رقم 27 الصادر بموجب كتابنا بالعدد (م.ر.و/د6/59/675) في 15 كانون الثاني 2020، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة واستناداً إلى موافقة رئيس مجلس الوزراء تقرر ما يأتي:
1.إنهاء تكليف (رافل ياسين خضير من مهام إدارة ديوان الرقابة المالية والاتحادية وتسيير اعماله.
3.ينفذ الأمر من تاريخ صدوره".
1.إنهاء تكليف (رافل ياسين خضير من مهام إدارة ديوان الرقابة المالية والاتحادية وتسيير اعماله.
2.تكليف عمار صبحي خلف المشهداني بمهام إدارة الديوان آنفاً.
3.ينفذ الأمر من تاريخ صدوره".