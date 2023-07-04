العراق وإيران يبحثان تعزيز التعاون في مجالي الطاقة والتجارة

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للوزارة، ورد لـ الخليج 365، أن رشيد "استقبل اليوم، في قصر بغداد، وفد وزارة الخارجية الإيرانية برئاسة وكيل الوزارة للشؤون السياسية علي باقري كني، إذ نقل الأخير تحيات وتقدير الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والقيادة الإيرانية إلى رئيس الجمهورية، فيما حمّل الرئيس، الوكيل الإيراني تحياته وتقديره إلى المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران السيد علي خامنئي وإلى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والقيادة الإيرانية، متمنيا دوام الازدهار والتقدم للشعب الإيراني".وأكد رئيس الجمهورية "أهمية العلاقات المتينة التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين في مختلف المجالات كونها تصب في مصلحة المنطقة، لافتا إلى ضرورة تعزيز التعاون في مجالي الطاقة والتجارة"، معرباً عن شكره "للجمهورية الإسلامية على مواقفها الداعمة للعراق، مؤكدا أهمية التنسيق والتعاون بين البلدين الجارين في القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى أن انفتاح الجمهورية الإسلامية الإيرانية على دول المنطقة وإعادة العلاقات مع المملكة العربية السعودية يعد عاملا إيجابيا لترسيخ الأمن والسلام".

من جانبه، أكد وكيل وزارة الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية "أهمية تطوير العلاقات بين البلدين وتوسيع آفاق التعاون وبما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الجارين، وأن العراق وإيران يمتلكان تاريخا كبيرا من التعاون المشترك".

وأشار وكيل الوزارة إلى "إمكانات البلدين الكبيرة ودورهما المحوري بالمنطقة في ترسيخ الأمن والاستقرار، معبرا عن شكره وتقديره لحرص الرئيس على تعزيز العلاقات بين البلدين والنظرة البناءة والاستراتيجية بشأن التطورات في المنطقة، ومشيدا بمواقف الرئيس الراحل مام جلال طالباني ودعمه للعلاقات بين البلدين، وفي هذا السياق أكد الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد أن الرئيس الراحل مام جلال كان يعتبر التعاون والتنسيق مع إيران الركيزة الأساس لتثبيت الأمن في المنطقة".

