انت الان تتابع خبر المالكي لرئيس هيئة الحج العراقية: رفعت راس العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المالكي في تغريدة له عبر تويتر تابعتها الخليج 365، " ابارك لرئيس هيئة الحج سامي المسعودي ولفريق بعثة الحج، حصول الهيئة العراقية على الدرجة الاولى في خدماتها وأمنها وسكنها وانضباطها".

وأضاف: "يعبر هذا عن نجاح جهدك وجهد اخوانك العاملين في الهيئة، وقد رفعت رأس العراق عندما تميَّز في خدمة حجاجه الذين هم ضيوف الرحمن ويستحقون الخدمة، ويستحق العراق هذا التميز".



وتابع: "وفقكم الله، ولكم جزيل الشكر وعظيم الثواب".