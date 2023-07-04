انت الان تتابع خبر مجلس الوزراء يصدر موقفاً بشأن حرق المصحف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، ورد لـ الخليج 365، أن "مجلس الوزراء يُدين جريمة حرق القرآن الكريم في مملكة السويد، إذ تُشكل هذه الجريمة النكراء اعتداءً سافراً على معتقدات المسلمين وانتهاكاً لحرماتهم، ونشدد على أن مفاهيم الحرية، والحقوق الشخصية، وحرية التعبير، يجب أن تحترم المقدسات من دون تجاوز أو إساءة".وأكد مجلس الوزراء، على "مضمون رسالة مكتب المرجعية العليا في النجف الأشرف الموجهة إلى سعادة الأمين العام للأمم المتحدة، فإنه يوجه وزارة الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة الموضوع مع الأمم المتحدة؛ بهدف الوصول إلى التزامات دولية تمنع حصول مثل هذه الاعتداءات مستقبلاً".

وحث المجلس، وزارة الخارجية على "التواصل مع دول منظمة التعاون الإسلامي والتأكيد على طلب العراق باستضافة مؤتمر طارئ على مستوى القادة أو الوزراء".

