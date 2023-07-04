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علاوي يطالب الحكومة بتبني حلول عاجلة وواقعية لمعالجة شح المياه

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بغداد - ياسين صفوان - وقال علاوي في تغريدة عبر تويتر تابعتها الخليج 365، ان "شح المياه والجفاف في نهري دجلة والفرات يهدد بكارثة حقيقية لابد من تداركها بجدية وسرعة".

وأضاف، ان "الحكومة مطالبة بتبني حلول عاجلة وواقعية لجذور المشكلة ووضع خطط مائية مع دول الجوار لضمان حصة العراق المائية بعد قطع الروافد التي تنبع من أراضيها".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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