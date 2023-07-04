انت الان تتابع خبر احتجاجاً على حرق القرآن.. تظاهرة عارمة وسط الناصرية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مصدر محلي، لـ الخليج 365، إن "شارع الجمعة وسط مدينة الناصرية، شهد اليوم، احتجاجات عارمة على حرق القرآن الكريم".

وفي 28 حزيران 2023، قام سويدي من أصل عراقي يدعى (سلوان موميكا) بتمزيق وحرق نسخة من القرآن الكريم عند مسجد ستوكهولم المركزي، بعد أن منحته الشرطة تصريحاً بتنظيم الاحتجاج بموجب قرار قضائي، الأمر الذي قوبل بموجة استنكار وتنديد واسعة في العالمين العربي والإسلامي.

