انت الان تتابع خبر التربية تُعلن ضوابط قبول طلبة معاهد الفنون الجميلة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للتربية، ورد لـ الخليج 365، ان "موعد التقديم للدراسة الصباحية يبدأ من يوم الاحد ٢٠٢٣/٨/١٣ ولغاية ٢٠٢٣/٨/٢١ وحسب ضوابط التقديم للدراسة الصباحية الآتية:

١-يسمح بالتقديم للطلبة الناجحين في الدورين (الاول والثاني) من الذكور مواليد (2005) والإناث مواليد (2003)



٢- الطالب المتقدم عن طريق قناة الموهوبين خريج الأعوام السابقة الملتحق وغير الملتحق بالدراسة الاكاديمية شريطة ان: يزود الطالب الملتحق بالدراسة الاعدادية إدارة المعهد بكتاب قطع العلاقة من الإعدادية ويشمل الذكور من مواليد 2003 والاناث من مواليد 2001ويخضعون لاختبار مركزي على ان لا تقل درجة الطالب المتقدم عن ( 80% )+ المعدل الوزاري".

اما ضوابط التقديم للدراسة المسائية، وفق البيان، فهي كالتالي:

١- يكون موعد التقديم من ٢٠٢٣/٨/١٢ ولغاية ٢٠٢٣/٨/٢١

٢- يسمح لجميع الطلبة التقديم إلى معاهد الفنون الجميلة (الدراسة المسائية) شرط أن يكون خريج الدراسة المتوسطة الاكاديمية أو المهنية أو ما يعادلها بموجب (معادلة شهادة)

صادرة من وزارة التربية / المديرية العامة للتقويم والامتحانات بغض النظر عن المعدل والدور وسنة التخرج والعمر.

٣- يحق لجميع موظفي الدولة من خريجي الدراسة المتوسطة التقديم الى معاهد الفنون الجميلة (الدراسة المسائية) لغرض إكمال دراستهم ضمن الاختصاصات الفنية الآتية: (الفنون التشكيلية / التصميم / الخط العربي والزخرفة / الفنون السمعية والمرئية / الفنون المسرحية / الفنون الموسيقية والإنشاد ) على ان لا يتم تغيير قسم الطلبة المقبولين بعد اعلان نتائج القبول".

