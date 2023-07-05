انت الان تتابع خبر إحالة هولندي مزّق نسخة من المصحف إلى المحاكم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونفذ إدفينا فاخنزفلد (54 عاما) رئيس الفرع الهولندي لمجموعة "بيغيدا" الألمانية المناهضة للإسلام، فعلته في لاهاي في يناير، وفق وسائل إعلام هولندية.

وكان المدعون العامون أعلنوا في أبريل عن بدء تحقيقات جنائية بحق مواطن هولندي يبلغ 54 عاما مقيم في ألمانيا، على خلفية الواقعة التي أثارت غضبا في العالم الإسلامي.



وكتب المدعون العامون في تغريدة، أن "هيئة الادعاء العام قررت استدعاء المشتبه به"، مضيفين أنه "من المتوقع أن يمثل أمام المحكمة في العاشر من أغسطس".

ولفت المدعون إلى أن تمزيق نسخة من المصحف ليس مخالفة جنائية في هولندا، التي تتسامح قوانينها مع انتقاد الأديان، لكن يمكن اعتبار كلمات فاخنزفلد "إهانة لمجموعة أشخاص، وهذه تخضع لعقوبة بموجب القانون الجزائي الهولندي الذي ينص على أن إهانة مجموعة أشخاص علنا بسبب دينهم أو معتقدهم تعد جريمة".

وتنص العقوبة على السجن لمدة عام أو غرامة قدرها 9000 يورو.

وذكرت وسائل إعلام هولندية أن فاخنزفلد مزق المصحف ثم داس على صفحات منه، وهو يقول "القرآن كتاب فاشي.. إنه شيء مثل ماين كامب (كفاحي).. وأتباعه يعتنقون نفس عقيدة هتلر".

واستدعت تركيا السفير الهولندي عقب الواقعة، التي تسببت أيضا بتهديد ضد القنصلية الهولندية في إسطنبول.

وشارك مئات الأشخاص فيما بعد بمسيرة سلمية في لاهاي رفضا للكراهية بحق المسلمين.