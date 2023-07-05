انت الان تتابع خبر الدولار يستقر مع ترقب اجتماع الفيدرالي الأميركي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى منها اليورو والين، ليسجل 103.02 بعد تحركه بين 103.75 و102.75 منذ أوائل يونيو.

وارتفع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.0886 دولار.



واستقر الدولار الأسترالي عند 0.6690 دولار أميركي، متمسكا بتقدمه في الجلسة السابقة 0.32 بالمئة.

ولم يطرأ تغير يذكر على اليوان الذي سجل 7.231 للدولار في التعاملات الخارجية بعد ارتفاعه 0.3 بالمئة يوم الثلاثاء.