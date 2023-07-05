انت الان تتابع خبر رسميا.. باريس سان جيرمان يقيل مدربه كريستوف جالتييه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال سان جيرمان، في بيان على موقعه الرسمي: "بعد نهاية موسم 2022-2023، قرر باريس سان جيرمان وكريستوف جالتيه فسخ العقد".

وأضاف: "يود النادي تأكيد احترافية جالتيه والتزامه، ما سمح للفريق بالفوز بلقب الدوري الفرنسي بالإضافة إلى كأس السوبر المحلي".



وأردف "يشكر باريس سان جيرمان كريستوف جالتيه، ومساعديه تييري أوليكسياك وجواو ساكرامنتو، على الاحترافية والتزامهما طوال الموسم، ويتمنى لهم كل التوفيق في المستقبل".

ووصل كريستوف جالتييه إلى باريس سان جيرمان في الخامس من يوليو/ تموز عام 2022، وبدأ بالفوز مع فريقه بكأس السوبر الفرنسي في 31 يوليو/ تموز 2022، عقب التغلب على نانت (4-0).

وبعد أسبوع واحد، حقق النادي العاصمي الصدارة في الدوري الفرنسي من الجولة الأولى بفوزه 5-0 في كليرمون، ولم يتركها طوال الموسم، وهو أمر لم يحدث في تاريخ الدوري الفرنسي.

وحصل باريس سان جيرمان تحت قيادة جالتيه على لقبه 11 في الدوري الفرنسي، ما جعله النادي الأكثر تتويجا في تاريخ البطولة.

