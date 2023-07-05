انت الان تتابع خبر اعتقال 24 عاملاً أجنبياً اختبأوا داخل "صهريج" في كركوك (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارز شعبة السيطرات التابعة لقيادة شرطة كركوك بالتنسيق مع مفارز قسم شؤون داخلية وأمن محافظة كركوك ألقت القبض على (24) أجنبياً كانوا مختبئين داخل صهريج اثناء محاولتهم العبور عبر سيطرة الشهداء".وأضافت، "وفور الاخبار تم تشكيل قوة من سرية الاقتحام بناءً على أمرة قائد شرطة كركوك لاخراجهم من داخل الصهريج والتأكد من سلامتهم وسلامة موقفهم الأمني وعدم وجود مطلوبين بينهم وتم احالتهم مع سائق العجلة الى المركز المختص لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم اصولياً".

وتنبه قيادة شرطة كركوك، بحسب البيان، "جميع سواق العجلات الداخلين والخارجين من المحافظة بعدم مخالفة الاوامر والتعليمات الخاصة بنقل الاجانب وستتخذ اجراءات صارمة بحق المخالفين ويحالون للمحاكم".