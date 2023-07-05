انت الان تتابع خبر الموافقة على تعيين خريجي ذوي المهن الصحية الاحتياط والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "تقرر تعيين خريجي ذوي المهن الصحية الساندة من الاحتياط المشمولين بأحكام قانون التدرج الطبي والصحي رقم 6 لعام 2000 للعمل في الدوائر المؤشرة إزاء اسم كل منهم وحسب الاختصاصات الحاصلين عليها".



وأضافت، أن "ذلك جاء استنادا إلى موافقة وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي وكتاب مجلس الخدمة العامة الاتحادي دائرة التنسيق والمتابعة مع الوزارات والجهات الحكومية".