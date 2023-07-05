انت الان تتابع خبر بغداد وطهران تؤكدان أهمية استثمار أجواء الاستقرار السياسي بالمنطقة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب السوداني، ورد لـ الخليج 365، أن "اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وسبل تنميتها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين في جميع الملفات، فضلاً عن أهمية استثمار أجواء الاستقرار السياسي والتقارب في المنطقة، من أجل تحقيق التكامل بين شعوبها في المجالات السياسية والاقتصادية".



وأكد رئيس مجلس الوزراء، وفق البيان، أن "العراق سيستمر في ممارسة دوره المحوري، في أن يكون مكاناً تنطلق منه الحلول والأفكار المثمرة التي من شأنها أن تقرّب وجهات النظر بين جميع دول المنطقة، وتجمع الأطراف الإقليمية لمواجهة التحديات الاقتصادية المشتركة".