انت الان تتابع خبر روسيا تنتقد تقرير الأمم المتحدة حول انتهاكات حقوق الأطفال والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء: "أما بخصوص الوضع في أوكرانيا، فإن موضوع حماية الأطفال تم اختياره بوقاحة للحملة الإعلامية القذرة بهدف تشويه صورة بلادنا".وتابع: "تم إطلاق هذه الحملة في وسائل الإعلام الغربية، وساهم فيها كذلك ما يسمى بالمحكمة الجنائية الدولية. والآن قرر الأمين العام للأمم المشاركة فيها ".

وأشار نيبينزيا إلى أن "الأمين العام لم يذكر بين منتهكي حقوق الأطفال القوات المسلحة الأوكرانية. وتساءل: "لماذا؟ ألا يحتاج أطفال دونباس ومقاطعات زابوروجيه وخيرسون وبيلغورود وبريانسك وكورسك إلى الحماية؟ أو لحياتهم قيمة أخرى؟".

وتابع: "الجواب واضح، فإن وفاة الأطفال في المناطق الروسية هذه لا تنسجم مع الصورة التي ترسمها وسائل الإعلام الغربية عن أوكرانيا.. ومن المريح التغاضي عن تلك الوقائع".

وأكد نيبينزيا أنه "من الواضح أن الأمين العام للأمم المتحدة اتخذ "قرارا سياسيا".

وأضاف: "لا يمكن ألا نعترف بأن توجيه التهم إلى القوات الأوكرانية يتطلب شجاعة. ومن الصعب مواجهة الضغوطات الغربية. ولم يجد الأمين العام هذه الشجاعة في نفسه".

