انت الان تتابع خبر طهران تكشف تورط "20 جهاز مخابرات" بأحداث الشغب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال آبادي إن "أحداث الشغب التي شهدتها إيران في الخريف الماضي لم تكن مجرد تجمعات بسيطة وسلمية بل إن 20 جهاز مخابرات أجنبيا قد تورط في تلك الأحداث".

وأضاف أبادي: "وشارك فيها الإرهابيون وتم إلقاء القبض على نحو 100 من أعضاء الجماعات الإرهابية ومعظمهم ينتمون لزمرة خلق الإرهابية".



وشدّد على أن التخطيط لتلك الأحداث جرى في غرف التآمر الغربية وبدعم مالي وتسليحي وإعلامي واسع قدّمته أجهزة المخابرات الغربية.

يشار إلى أنه نهاية سبتمبر العام الماضي، ذكرت وسائل إيرانية أن التجمعات التي شهدتها المدن الإيرانية خلال الأيام الأخيرة تراجعت، مؤكدة عودة الهدوء بشكل كبير إلى معظم المدن التي شهدت أعمال شغب.