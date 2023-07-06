انت الان تتابع خبر بينهم مُخيم الهول.. عدة ملفات على طاولة وزيري خارجية العراق وتركيا في باكو والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لوزير الخارجية، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "حسين التقى بفيدان في باكو، حيث ناقش الجانبان سُبُل الارتقاء بآفاق التعاون الثنائيّ، والتنسيق الإستراتيجي بين البلدين تجاه القضايا الإقليميَّة والدوليَّة".وفي هذا الإطار، ناقش الوزيران "آخر تطوُّرات الأوضاع الأمنيَّة بالمنطقة، وجُهُود مُكافحة الإرهاب".

وجدّد حسين التأكيد على "التشاور وتنسيق المواقف بين بغداد وأنقرة إزاء القضايا محلّ الاهتمام المُشترَك، وضرورة إبعاد المنطقة عن التوترات، وتدعيم الأمن والاستقرار؛ للخُرُوج من الأزمات، وتحقيق مُعدّلات تنمية عالية، وإفادة شعوب المنطقة من الموارد التي تزخر بها بلدانهم".

وأشار وزير الخارجية إلى، أنَّ "العراق يعمل على عقد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في نسخته الثالثة قريبًا في بغداد، والذي سيتناول قضايا دول الجوار وإيجاد السُبُل المُناسبة لتحقيقها والتي تصب في المُحافظة على السلم والأمن الإقليمييّن والدولييّن".

وتطرق الجانبان إلى "ملف مُخيّم الهول وترحيل اللاجئين والتحديات المُتعلقة بهذا الملف".

من جانبه، دعا وزير الخارجيَّة التركيّ إلى "تجمع إقليميّ من أجل العراق".