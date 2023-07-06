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العراق وتركيا يبحثان ملف تسليم المطلوبين وتبادل المعلومات بشأن التنظيمات الإرهابية

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر اعلام القضاء في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "زيدان أستقبل السفير التركي علي رضا كوناي، في بغداد".

وأضاف، أن "رئيس القضاء بحث مع السفير التركي، التعاون بين البلدين في ملفات تسليم المطلوبين للقضاء وتبادل المعلومات بخصوص التنظيمات الارهابية في المنطقة".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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