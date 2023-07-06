انت الان تتابع خبر العراق وتركيا يبحثان ملف تسليم المطلوبين وتبادل المعلومات بشأن التنظيمات الإرهابية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر اعلام القضاء في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "زيدان أستقبل السفير التركي علي رضا كوناي، في بغداد".

وأضاف، أن "رئيس القضاء بحث مع السفير التركي، التعاون بين البلدين في ملفات تسليم المطلوبين للقضاء وتبادل المعلومات بخصوص التنظيمات الارهابية في المنطقة".

