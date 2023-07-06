انت الان تتابع خبر السوداني: العراق حريص على مواصلة العمل المشترك مع قطر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، ان الأخير "استقبل سفير دولة قطر لدى العراق خالد بن حمد السليطي بمناسبة انتهاء مهام عمله، إذ جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل توطيدها".وثمن السوداني "جهود السفير القطري خلال الفترة المنصرمة"، مشيرا الى "مستوى التعاون المضطرد بين بغداد والدوحة، الذي تحقق بعد زيارة أمير دولة قطر إلى العراق الشهر الماضي، وأثمرت عن مجموعة من مذكرات التفاهم المشترك في عدد من المجالات، في مقدمتها التعاون في مجال الغاز".

واكد رئيس مجلس الوزراء ان "العراق حريص على مواصلة العمل المشترك بما يحقق مصالح البلدين وازدهار شعبيهما".

