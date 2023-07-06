4 جامعات عراقية ضمن تصنيف التايمز للجامعات الفتية للعام

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بغداد - ياسين صفوان - بتاريخ 3 تموز 2023، أصدرت مؤسسة تايمز هاير إيديكيشن تصنيفا للجامعات الفتية للعام 2023 . شمل التصنيف 605 جامعة عالمية لا يزيد عمرها عن خمسين عاما. بحسب النتائج الرسمية، حصلت 4 جامعات عراقية على مراكز تنافسية هامة على الشكل التالي: https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-460871-638242638167699693.jpeg 2023-07-06 | 18:00 Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors 102 مشاهدة بتاريخ 3 تموز 2023، أصدرت مؤسسة تايمز هاير إيديكيشن تصنيفا للجامعات الفتية للعام 2023 . شمل التصنيف 605 جامعة عالمية لا يزيد عمرها عن خمسين عاما. بحسب النتائج الرسمية، حصلت 4 جامعات عراقية على مراكز تنافسية هامة على الشكل التالي: جامعة بابل في الشريحة ما بين 201-250

الجامعة التكنولوجية في الشريحة ما بين 301-350

جامعة الأنبار في الشريحة ما بين 351-400

وجامعة الكوفة في الشريحة التي تتعدى المركز 501 التعليم 30% البحث العلمي 30% الاقتباسات 30% النظرة الدولية 7.5% نقل المعرفة 2.5%

الجامعات والكليات العراقية تسجل تنافسا متصاعدا في التصنيفات العالمية الجامعات والكليات العراقية تسجل تنافسا متصاعدا في التصنيفات العالمية منها تصنيف شنغهاي Global Ranking of Academic Subjects تصنيف QS وتصنيف Greenmetric >> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا



