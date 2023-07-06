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4 جامعات عراقية ضمن تصنيف التايمز للجامعات الفتية للعام

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بغداد - ياسين صفوان - بتاريخ 3 تموز 2023، أصدرت مؤسسة تايمز هاير إيديكيشن تصنيفا للجامعات الفتية للعام 2023 .

شمل التصنيف 605 جامعة عالمية لا يزيد عمرها عن خمسين عاما.

بحسب النتائج الرسمية، حصلت 4 جامعات عراقية على مراكز تنافسية هامة على الشكل التالي:

https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-460871-638242638167699693.jpeg

2023-07-06 | 18:00

Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors

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بتاريخ 3 تموز 2023، أصدرت مؤسسة تايمز هاير إيديكيشن تصنيفا للجامعات الفتية للعام 2023 .

شمل التصنيف 605 جامعة عالمية لا يزيد عمرها عن خمسين عاما.

بحسب النتائج الرسمية، حصلت 4 جامعات عراقية على مراكز تنافسية هامة على الشكل التالي:

  • جامعة بابل في الشريحة ما بين 201-250
  • الجامعة التكنولوجية في الشريحة ما بين 301-350
  • جامعة الأنبار في الشريحة ما بين 351-400
  • وجامعة الكوفة في الشريحة التي تتعدى المركز 501
التعليم 30%

البحث العلمي 30%

الاقتباسات 30%

النظرة الدولية 7.5%

نقل المعرفة 2.5%


الجامعات والكليات العراقية تسجل تنافسا متصاعدا في التصنيفات العالمية

منها تصنيف شنغهاي Global Ranking of Academic Subjects

تصنيف QS وتصنيف Greenmetric

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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