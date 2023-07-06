4 جامعات عراقية ضمن تصنيف التايمز للجامعات الفتية للعام

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بغداد - ياسين صفوان - بتاريخ 3 تموز 2023، أصدرت مؤسسة تايمز هاير إيديكيشن تصنيفا للجامعات الفتية للعام 2023 .
الجامعات والكليات العراقية تسجل تنافسا متصاعدا في التصنيفات العالمية
شمل التصنيف 605 جامعة عالمية لا يزيد عمرها عن خمسين عاما.
بحسب النتائج الرسمية، حصلت 4 جامعات عراقية على مراكز تنافسية هامة على الشكل التالي:https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-460871-638242638167699693.jpeg
2023-07-06 | 18:00Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
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بتاريخ 3 تموز 2023، أصدرت مؤسسة تايمز هاير إيديكيشن تصنيفا للجامعات الفتية للعام 2023 .
شمل التصنيف 605 جامعة عالمية لا يزيد عمرها عن خمسين عاما.
بحسب النتائج الرسمية، حصلت 4 جامعات عراقية على مراكز تنافسية هامة على الشكل التالي:
- جامعة بابل في الشريحة ما بين 201-250
- الجامعة التكنولوجية في الشريحة ما بين 301-350
- جامعة الأنبار في الشريحة ما بين 351-400
- وجامعة الكوفة في الشريحة التي تتعدى المركز 501
التعليم 30%
البحث العلمي 30%
الاقتباسات 30%
النظرة الدولية 7.5%
نقل المعرفة 2.5%
الجامعات والكليات العراقية تسجل تنافسا متصاعدا في التصنيفات العالمية
منها تصنيف شنغهاي Global Ranking of Academic Subjects
تصنيف QS وتصنيف Greenmetric
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