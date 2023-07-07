انت الان تتابع خبر واشنطن تخطط لتزويد كييف بالذخائر العنقودية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال رايدر "بالنسبة للذخائر، ليس لدي ما أعلن عنه اليوم، كما لا تزال هذه المسألة قيد النظر".

وأضاف أن "الجانب الأمريكي لديه أشكال مختلفة للذخائر من هذا النوع، فيما لا تدرس واشنطن حاليا إمكانية تزويد كييف بعينات قديمة من الذخيرة العنقودية".



ودعا السيناتور الجمهوري الأمريكي، ليندسي غراهام، واشنطن إلى إرسال الذخائر العنقودية والصواريخ التكتيكية "ATACMS" وطائرات مقاتلة من طراز "إف-16" إلى أوكرانيا.

وذكرت وسائل إعلام في وقت سابق، أن نقل الذخائر العنقودية إلى أوكرانيا سيعزل حلفاء الولايات المتحدة ويقسم "الناتو"، فضلا عن أن مطالبة الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بتزويد قوات نظام كييف بالذخائر العنقودية، قد وضع الرئيس الأمريكي جو بايدن، في موقف حرج.

وأوضحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، شهر مارس الماضي، أن روسيا سوف ترد بما يناسب، إذا ما تأكدت معلومات بشأن طلب أوكرانيا إلى الولايات المتحدة تزويدها بذخائر عنقودية.