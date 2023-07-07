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برشلونة مهدد بضياع صفقة.. هذه التفاصيل

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-460874-638242737509777746.png

2023-07-06 | 23:02

برشلونة مهدد بضياع صفقة.. هذه التفاصيل

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وجدت إدارة نادي برشلونة، نفسها في ورطة منتظرة، ما لم تحاول إنجاز صفقة المهاجم البرازيلي فيتور روكي، الجمعة، على أقصى تقدير.
وكانت تقارير صحفية قد أكدت توصل البارسا لاتفاق مع أتلتيكو باراناينسي البرازيلي، من أجل ضم روكي، البالغ من العمر 18 عاما.

ورغم ذلك، باغت باراناينسي، مسؤولي برشلونة برسالة تحذير من إمكانية ضياع الصفقة، بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو".


وأشارت إلى نفاد صبر إدارة النادي البرازيلي بسبب تباطؤ برشلونة في إرسال عقود الصفقة، مما جعلها تقدم على خطوة مفاجئة.

وحدد مسئولو باراناينسي، مهلة للبارسا مدتها 24 ساعة، لإرسال كافة العقود والوثائق الخاصة بالصفقة موقعة، وإلا سينهار الاتفاق بين الطرفين.

ومن الممكن أن يستغل باراناينسي، اهتمام باريس سان جيرمان وتوتنهام بضم المهاجم الشاب، بإدارة ظهره لبرشلونة حال عدم إرساله للأوراق المطلوبة، والتفاوض مع الطرفين بشأن الصفقة.

يذكر أن برشلونة خسر أمام غريمه ، في سباق التعاقد مع الموهبة التركية أردا جولر، الذي انتقل رسميا للفريق الملكي، قادما من فنربخشة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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