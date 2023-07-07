انت الان تتابع خبر نصيف تشيد بقرار وزير الداخلية في إيقاف 5 ضباط بسبب التلكؤ بجوازاتهم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت نصيف في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "هذا الإجراء من قبل وزير الداخلية هو الرد المناسب على تلكؤ شركتين المانيتين بتوريد الجواز الاعتيادي الخام وليس الجواز الالكتروني، علماً أن الشركة الالمانية متعاقدة مع مصنع صندوق شهداء الشرطة الموجود في مطار بغداد، وتسببت الشركتين بحرمان مايقارب نصف مليون عراقي من جواز السفر كونها تحتكر عملية توريد الجواز الخام بالتواطؤ مع متنفذين".



وتابعت عضو لجنة النزاهة النيابية :" في الوقت الذي نشيد فيه بالإجراء الذي اتخذه وزير الداخلية تجاه المقصرين والمتواطئين، نأمل أن نرى مثل هكذا إجراءات صارمة من بقية الوزراء وعدم السماح لأي مسؤول حكومي أو شركة بالاستهانة بالمواطنين أو العبث بالمال العام ".