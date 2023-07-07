انت الان تتابع خبر رشيد يهنئ بمناسبة عيد الغدير ويدعو الى التكاتف والتآزر والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقال رئيس الجمهورية في تغريدة تابعتها الخليج 365، :"نرفع أزكى آيات التهاني والتبريكات في هذا اليوم المبارك وانطلاقاً من شعورنا بالمسؤولية حينما نستذكر عيد الغدير".
وأضاف :"علينا أن نجعل من سيرة الإمام ومنهجه العملي في ممارسة السلطة حافزا يدفعنا الى مزيد من التكاتف والتآزر في هذه المرحلة من مراحل العراق بما يعود على شعبنا بالخير والاستقرار".
وأضاف :"علينا أن نجعل من سيرة الإمام ومنهجه العملي في ممارسة السلطة حافزا يدفعنا الى مزيد من التكاتف والتآزر في هذه المرحلة من مراحل العراق بما يعود على شعبنا بالخير والاستقرار".