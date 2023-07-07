انت الان تتابع خبر رشيد يهنئ بمناسبة عيد الغدير ويدعو الى التكاتف والتآزر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال رئيس الجمهورية في تغريدة تابعتها الخليج 365، :"نرفع أزكى آيات التهاني والتبريكات في هذا اليوم المبارك ‏وانطلاقاً من شعورنا بالمسؤولية حينما نستذكر عيد الغدير".

وأضاف :"علينا أن نجعل من سيرة الإمام ومنهجه العملي في ممارسة السلطة حافزا يدفعنا الى مزيد من التكاتف والتآزر في هذه المرحلة من مراحل العراق بما يعود على شعبنا بالخير والاستقرار".

