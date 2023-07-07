رسمياً.. ارسنال يجدد عقد مدافعه حتى 2027

ونشر النادي اللندني مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكد فيه أن الفرنسي ويليام صليبا، مدافع الفريق، وقع على عقدا جديدة مع النادي يربطه حتى صيف 2027.

كان من المفترض أن ينتهي عقد صلبيا مع آرسنال بنهاية الموسم المقبل في صيف 2024، لينجح الجانرز في الإبقاء على المدافع لسنوات أطول.



ونجح صليبا الذي انضم لآرسنال في عام 2019 وقضى فترة إعارة في سانت إيتيان، في حجز مكان أساسي بتشكيلة الفريق بالموسم المنصرم، حيث شارك في أول 27 مباراة بالبريميرليج قبل تعرضه لإصابة في مارس الماضي.

وقال أرتيتا: "تمديد ويليام عقده معنا كان شيئًا أردنا القيام به لفترة طويلة".

وأضاف "لقد أثبت صليبا الموسم الماضي مدى جودته وأهميته لتشكيلتنا، القدرة التي يتمتع بها في سن 22 عاما هي مثيرة، وبالطبع هناك مجال أكبر للتطور لأي لاعب في هذه المرحلة من مسيرته".

وأتم "نحن نتطلع لمواصلة العمل مع ويليان في السنوات القادمة".