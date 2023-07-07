انت الان تتابع خبر رئيس الجمهورية يصدر بيانا بشأن مرسوم تعيين لويس ساكو والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال رشيد في بيان ورد لـ الخليج 365، إنّ "سحب المرسوم ليس من شأنه المساس بالوضع الديني أو القانوني للكاردينال لويس ساكو كونه معينًا من قبل الكرسي البابوي بطريرك للكنيسة الكلدانية في العراق والعالم".وأضاف، أنّ "سحب المرسوم جاء لتصحيح وضع دستوري إذ صدر المرسوم رقم (147) لسنة 2013 دون سند دستوري أو قانوني، فضلاً عن مطالبة رؤساء كنائس وطوائف أخرى بإصدار مراسيم جمهورية مماثلة ودون سند دستوري".

وأكّد رئيس الجمهورية أنّ "البطريرك لويس ساكو يحظى باحترام وتقدير رئاسة الجمهورية باعتباره بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم".

وتداولت وسائل إعلام في وقت سابق وثيقة مرسوم جمهوري يقضي بسحب مرسوم التعيين الصادر في عام 2013.