اخبار العالم / اخبار العراق

مالي تتأهل الى أولمبياد باريس بعد المغرب ومصر

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

انت الان تتابع خبر مالي تتأهل الى أولمبياد باريس بعد المغرب ومصر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-460952-638243611937541026.jpg

2023-07-07 | 23:10

مالي تتأهل الى أولمبياد باريس بعد المغرب ومصر

المصدر:

255 مشاهدة

تمكن منتخب مالي من الحاق بالمغرب ومصر إلى مسابقة كرة القدم للرجال في أولمبياد باريس 2024، بإنهائها كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما في المركز الثالث بتغلبها على غينيا 4-3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي الجمعة في مدينة طنجة.
وابتسمت ركلات الترجيح لمالي في مباراة المركز الثالث بعدما كانت سببا لإقصائها من الدور نصف النهائي عندما خسرت أمام المغرب المضيف بالنتيجة ذاتها إثر انتهاء الوقتين الاصلي والاضافي بالتعادل 2-2.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في البطولة القارية مباشرة إلى الألعاب الأولمبية، فيما يخوض صاحب المركز الرابع مباراة فاصلة مع رابع آسيا، كون حصة كل من القارتين السمراء والصفراء ثلاثة مقاعد ونصف.


وتقام المباراة النهائية السبت في العاصمة الرباط بين المغرب ومصر حاملة اللقب والتي تخطت غينيا 1-0 في دور الأربعة.
سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

قد تقرأ أيضا