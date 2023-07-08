انت الان تتابع خبر نائب يطالب النزاهة بفتح ملفات تنظيفات بغداد: حبر على ورق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال التميمي في حديث لـ الخليج 365، إن "السنوات السابقة شهدت فساداً في التخصيصات المالية لتنظيفات بغداد".

وأضاف، أن "تنظيفات بغداد والمتمثلة بدائرة بلديات بغداد جهزت حاويات على عدد سكان العراق، الا أن تلك الحاويات غير موجودة على ارض الواقع سوى على الورق".



وطالب عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية، هيئة النزاهة بـ"فتح ملفات تنظيفات بغداد التابعة لمحافظ بغداد ودائرة بلديات بغداد".