صيف "ساخن" في أمريكا.. إنتر ميامي يتقدم بعرض رسمي للتعاقد مع كارفاخال

وحسب صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية، فإن إنتر ميامي يرغب في إعادة بناء تشكيلته تحت قيادة المدرب الجديد جيراردو مارتينو، في ظل معاناة النادي الأمريكي واحتلاله المركز الأخير في القسم الشرقي بالدوري الأمريكي.ويُعَدّ كارفاخال واحدًا من أبرز لاعبي ريال مدريد في العقد الأخير؛ لكن فرص وجوده في التشكيلة الأساسية الموسم المقبل تتضاءل بعد تراجع مستواه بصورة كبيرة، بالترافق مع محاولات النادي الملكي للتعاقد مع ظهير أيمن جديد عبر قائمة مرشحة يتقدمها المغربي أشرف حكيمي.

ومن المتوقع أن يبحث كارفاخال البالغ من العمر 31 عامًا، عن تجربة جديدة بعيدًا عن أجواء أوروبا الصاخبة وضغوطها، خاصةً أن إنتر ميامي مرتبط باستقطاب عدد آخر من اللاعبين هم: سيرخيو راموس، وجوردي ألبا إلى جانب البلجيكي إيدين هازارد.

جدير بالذكر أن كارفاخال خاض في مسيرته مع ريال مدريد 375 مواجهة عبر مختلف المسابقات، أحرز خلالها 7 أهداف مع تقديم 59 تمريرة حاسمة، إلى جانب تتويجه بالعديد من الألقاب أبرزها 5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا.