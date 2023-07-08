انت الان تتابع خبر بالفيديو.. محمد صلاح يرقص مع أحمد سعد على أنغام "اليوم الحلو ده" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأظهر مقطع فيديو نشره صاحب "إيه اليوم الحلو ده"، عبر صفحته على "إنستغرام"، الفنان وهو يغني أغنيته الشهيرة، التي تفاعل معها وراح يرددها محمد صلاح.

ثم أغنية "وسع وسع" حيث أخذ الثنائي يرقصان على أنغام الأغنية وشاركهم بالرقص كل من تواجد في المكان ذاته.

كما أرفق أحمد سعد تعليقًا على الفيديو "إيه صلاح الحلو ده"، مع إيموجي قلب أحمر وتعبير عن الشكر والامتنان للاعب المصري.

