انت الان تتابع خبر تكاليف التعاقد مع مبابي تُرهق خزينة الريال.. مدريد يستعد لطلب 300 مليون والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وينتهي عقد مبابي مع باريس في صيف 2024، وأبلغ ناديه بشكل رسمي بعدم رغبته فى تفعيل بند التمديد لموسم آخر.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن صفقة انتقال مبابي لريال مدريد هذا الصيف قد تصل إلى 200 مليون يورو.



وأضافت الموندو، "هناك خلاف بين ريال مدريد ومبابي حول الراتب السنوي، حيث يريد اللاعب الحصول على 50 مليون يورو، بينما يعرض الملكي 40 مليونا، موضحة أن الطرفين سيتفقان على الراتب بشكل مؤكد، لأنه لا يزال داخل الحدود التي لا يريد ريال مدريد، تجاوزها".

وتابعت الصحيفة، مبابي يطلب مكافأة توقيع كبيرة 100 مليون يورو، لتعويضه عن الأموال التي سيخسرها إذا ترك باريس هذا الصيف.

وأوضحت الموندو، أن إجمالي الصفقة سيزيد عن 300 مليون يورو، لذا طلب ريال مدريد قرضا من بنك سانتاندير لضم مبابي هذا الصيف.

فيما قالت شبكة "rmcsport" الفرنسية، إن باريس سان جيرمان يعتقد بوجود اتفاق بين نجمه كيليان مبابي وريال مدريد. وأوضحت الشبكة أن باريس سان جيرمان يعتقد أن مبابي أبرم بالفعل اتفاقًا مع ريال مدريد، على أن ينضم اللاعب للميرنجي الصيف المقبل فى صفقة انتقال حر.

وذكرت "rmcsport" أنه إذا تم تنفيذ اتفاق مبابي وريال مدريد فإن الأخير سيحصل على مبابي مجانًا بعد عام، ولن يدفع الملايين هذا الصيف لإتمام الصفقة.

كما يمكن لريال مدريد أن يلبي طلبات مبابي المالية بمكافآت وعقد مُرضٍ.

وكان مبابي، 24 عامًا، قريبًا من ريال مدريد، صيف العام الماضي، في صفقة انتقال حر، حيث كان عقده مع باريس سان جيرمان ينتهي في يونيو 2022، لكن الفريق الفرنسي نجح في إقناع اللاعب بالتجديد لموسمين مع بند يتيح للاعب التجديد لموسم ثالث حتى يونيو 2025

