انت الان تتابع خبر تفاصيل لقاء وزير الداخلية بنظيره الإيراني في منفذ زرباطية.. مؤتمر صحفي (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لوزارة الداخلية، ورد للسومرية نيوز، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، استقبل نظيره الإيراني أحمد وحيدي، في منفذ زرباطية الحدودي بمحافظة واسط، لغرض عقد اجتماع أمني بين البلدين".

وأضاف أن "الاجتماع الثنائي سيناقش قضايا التنسيق الأمني المشترك وضبط الحدود الدولية والتهيئة لاستقبال الزوار الايرانيين خلال زيارة الأربعين لهذا العام"، مشيرا إلى أنه "من المؤمل أن يكون الاجتماع بحضور محافظي البصرة وواسط ورئيس هيئة المنافذ الحدودية وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين".

