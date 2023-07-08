انت الان تتابع خبر البرلمان يُحدد موعد بدء الفصل التشريعي الثاني والجلسة النيابية الأولى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "موعد انطلاق الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية سيكون يوم الاحد الموافق 2023/7/9".

وأضافت، أن "اللجان النيابية ستباشر اعمالها التشريعية والرقابية اعتبارا من التاريخ أعلاه".



وأشار البيان الى، أن "الجلسة الاولى للفصل التشريعي الثاني، ستعقد يوم السبت المقبل الموافق 2023/7/15".