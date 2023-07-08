اخبار العالم / اخبار العراق

البرلمان يُحدد موعد بدء الفصل التشريعي الثاني والجلسة النيابية الأولى

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر البرلمان يُحدد موعد بدء الفصل التشريعي الثاني والجلسة النيابية الأولى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "موعد انطلاق الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية سيكون يوم الاحد الموافق 2023/7/9".

وأضافت، أن "اللجان النيابية ستباشر اعمالها التشريعية والرقابية اعتبارا من التاريخ أعلاه".


وأشار البيان الى، أن "الجلسة الاولى للفصل التشريعي الثاني، ستعقد يوم السبت المقبل الموافق 2023/7/15".
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا