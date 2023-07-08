انت الان تتابع خبر هيئة الإعلام تعلن المؤشرات الإحصائية خلال عيد الغدير والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال رئيس الهيئة علي المؤيد، في بيان ورد للسومرية نيوز إن "الهيئة وعلى مدار يومين قامت بتسيير عشر فرق فنية مشتركة بالتعاون مع شركات الهاتف النقال في مدينة النجف الأشرف وضواحيها، لرصد ومتابعة جودة خدمات الاتصال والإنترنت المقدمة من شركات الهاتف النقال العاملة في البلاد".



وأكد أنه تم "تنفيذ 60 جولة ميدانية تخللها إجراء 480 فحصا شاملا للطيف الترددي وخدمات الاتصالات وتداول البيانات، حيث تمت معالجة بعض المشاكل الطارئة بصورة آنية، وذلك بالتزامن مع توافد أعداد كبيرة من الزائرين لأحياء الذكرى السنوية لعيد الغدير الأغر".

