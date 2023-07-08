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رسميا.. دي خيا يعلن رحيله عن مانشستر يونايتد

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-461001-638244213865700083.jpeg

2023-07-08 | 15:54

رسميا.. دي خيا يعلن رحيله عن مانشستر يونايتد

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أكد الحارس الإسباني ديفيد دي خيا، اليوم السبت، رحيله بشكل رسمي عن مانشستر يونايتد هذا الصيف.
وقال دي خيا، في بيان على حسابه بشبكة "إنستجرام": "أردت فقط إرسال هذه الرسالة الوداعية إلى جميع مشجعي مانشستر يونايتد".

وأضاف: "أود أن أعبر عن امتناني الذي لا يتزعزع وتقديري للحب خلال الـ12 عامًا الماضية. لقد حققنا الكثير منذ أن جلبني العزيز السير أليكس فيرجسون إلى هذا النادي".


تابع دي خيا: "كنت فخورًا بشدة في كل مرة أرتدي فيها هذا القميص، لقيادة الفريق، وتمثيل هذه المؤسسة، أكبر نادٍ في العالم، إنه شرف يحصل عليه القليل من اللاعبين المحظوظين".

واوضح: "لقد كانت فترة لا تنسى وناجحة منذ أن جئت هنا. لم أكن أتوقع أنه منذ مغادرتي مدريد كفتى صغير بأننا سنحقق ما حققناه معا".

وختم دي خيا: "الآن، حان الوقت المناسب لمواجهة تحدٍ جديد، ولدفع نفسي مرة أخرى في بيئة جديدة.. سيبقى مانشستر دائمًا في قلبي، فقد صنعني مانشستر ولن يتركني أبدًا".

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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