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رئيس سان جيرمان يرد على تصريحات مبابي المثيرة للجدل

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-461003-638244215030958651.jpg

2023-07-08 | 15:57

رئيس سان جيرمان يرد على تصريحات مبابي المثيرة للجدل

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أشعل كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، أزمة جديدة داخل غرفة ملابس فريقه الفرنسي.
وأجرى مبابي، مقابلة مع صحيفة فرانس فوتبول، قال خلالها إن "وجوده في باريس، لا يساعد كثيرًا في إبراز أدائه".

كما أشار مبابي إلى أن "ما حققه باريس في يعد الحد الأقصى، وأن الفريق الفرنسي مثير للجدل".


ووفقا لإذاعة "مونت كارلو"، لم تعجب هذه التصريحات غرفة ملابس باريس، حيث أرسل 6 لاعبين (بينهما اثنان منضمان حديثا) هذه التصريحات لناصر الخليفي رئيس النادي.

وكتب أحد اللاعبين قائلا للخليفي "هذه إهانة للنادي".

ويرى الخليفي أن كلمات مبابي صادمة، وتمثل انتهاكًا لكل اللاعبين الحاليين والمدربين وجماهير النادي الباريسي.

وقال الخليفي عندما قرأ التصريحات "إذا كان هذا ما يفكر فيه، فلماذا لا يرحل الآن؟".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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