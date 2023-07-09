انت الان تتابع خبر ضربة جوية تحصد ارواح 22 شخصاً.. تنديد دولي ودعوات لإيقاف "نزاع" السودان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وزارة الصحة -ولاية الخرطوم أمس السبت، إن ما لا يقل عن 22 شخصا لقوا حتفهم وأصيب العشرات في ضربة جوية نفذها الجيش السوداني في مدينة أم درمان في غرب البلاد مع دخول الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع أسبوعها الثاني عشر.وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم غوتيريش في البيان، إن الأمين العام روع أيضا بسبب أنباء أشارت إلى عنف واسع النطاق وسقوط ضحايا في إقليم دارفور السوداني.

وأضاف "عبر أيضاً عن قلقه بخصوص تجدد القتال في ولايات شمال كردفان وجنوب كردفان والنيل الأزرق. ثمة تجاهل تام للقانون الإنساني وحقوق الإنسان على نحو خطير ومقلق".

وجدد غوتيريش دعوته إلى الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لوقف القتال والالتزام بوقف دائم للأعمال القتالية.