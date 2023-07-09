انت الان تتابع خبر مقتل زعيم داعش "أبو أسامة المهاجر" شرق سوريا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت القيادة في بيان، إنه تم قتل زعيم داعش أبو أسامة المهاجر، بغارة جوية يوم 7 تموز الجاري، ولم تسفر عن أي قتلى من المدنيين.

ونقل البيان عن مايكل كوريلا، قائد القيادة المركزية الأميركية، القول إن القيادة لا تزال عازمة على دحر تنظيم "داعش، مضيفا أن "التنظيم ما زال يشكل تهديدا للمنطقة والعالم".



وذكر البيان أن الغارة نُفذت من قبل نفس المقاتلة MQ-9s التي تعرضت، في وقت سابق من اليوم، لمضايقات من قبل الطائرات الروسية في مواجهة استمرت قرابة ساعتين.