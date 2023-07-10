انت الان تتابع خبر عالمياً.. بريق المعدن الأصفر يزداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكشف تقرير الوظائف الذي أصدرته وزارة العمل الأميركية الجمعة أن الاقتصاد الأميركي أضاف أقل معدل وظائف في عامين ونصف العام في يونيو. لكن نمو الأجور القوي المستمر يشير إلى أن ظروف سوق العمل التي لا تزال ضيقة.ويقوض رفع أسعار الفائدة جاذبية الذهب الذي لا يدر فائدة.

انخفضت الأسعار بأكثر من 7 بالمئة منذ أن وصلت إلى مستويات قريبة من المستوى القياسي في أوائل مايو حيث قلص المستثمرون توقعاتهم بإنهاء دورة رفع أسعار الفائدة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

ومع ذلك، أظهر مسح Invesco للبنوك المركزية، وصناديق الثروة السيادية الذي نُشر الاثنين أن عددًا متزايدًا من الدول تعيد بناء احتياطيات الذهب كحماية ضد العقوبات التي يفرضها الغرب على روسيا.

أظهرت بيانات الجمعة أن مضاربي الذهب في كومكس رفعوا صافي مراكزهم الطويلة بمقدار 12733 عقدًا إلى 99205 عقدًا في الأسبوع المنتهي في 3 يوليو.

قال أكبر صندوق متداول مدعوم بالذهب في العالم، SPDR Gold Trust، إن حيازاته تراجعت بنسبة 0.3 بالمئة يوم الجمعة.

بحلول الساعة 0104 بتوقيت غرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1925.49 دولار للأونصة، وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1931 دولارا للأونصة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 23.09 دولار للأونصة. وارتفع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 911.40 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1246.86 دولار للأونصة.