انت الان تتابع خبر التربية تعلن دخول قانون الأمن الغذائي حيز التنفيذ بمدارس بابل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنها "كشفت اليوم عن اهم محاور وخطط الترميم والتأهيل للمدارس المتهالكة والتي تحتاج الى صيانة سريعة بعد ان تم جردها والمباشرة في صيانتها من قبل الملاك الهندسي التابع الى تربية محافظة بابل، مع متابعة مشروع الوزارة رقم واحد في قضاء المحاويل الذي وصل الى مراحل متقدمة من البناء".



وأضافت، أن "محافظات العراق تشهد تقدما ملحوظاً في مجال الابنية المدرسية خاصة بعد توجيهات رئيس الوزراء برفع وتيرة العمل الى ثلاث وجبات يومياً".

بدوره، أكد مدير عام تربية بابل، مهدي صالح العوادي، "اشرافه المباشر وتواجده في المواقع التربوية للإطلاع على اعمال الترميم والصيانة الجارية في مدارس حمورابي والنعمان اضافة الى الاسكندرونة مع إبداء الملاحظات الخاصة بالعمل ليتم اكماله على اتم وجه استعدادا للعام الدراسي المقبل".