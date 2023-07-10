انت الان تتابع خبر لتفادي السقوط.. عبارات تحذيرية على سلم طائرة جو بايدن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأظهر فيديو لحظة نزول بايدن من السلم في مطار ستانستيد شمال شرق لندن، حيث توقف لبرهة ونط بمكانه في إشارة إلى نزوله بأمان ودون أي حوادث، خاصة أنه اعتاد خلال سفراته الوقوع في مواقف محرجة.

ووصل الرئيس الأمريكي إلى بريطانيا في مستهل زيارة تشمل 3 دول، سيجتمع خلالها مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، في داونينغ ستريت، وهو الاجتماع الخامس لهما في 5 أشهر، كما سيناقش قضايا تغير المناخ مع الملك تشارلز في قلعة وندسور اليوم الاثنين، قبل قمة حلف شمال الأطلسي.



وقال البيت الأبيض إن الزيارة تهدف إلى "مواصلة تعزيز العلاقات الوثيقة بين بلدينا".