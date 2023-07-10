انت الان تتابع خبر البرلمان يفعل الدور الرقابي ويستعد لاقرار جملة من القوانين المهمة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الفصل التشريعي الثاني بدأ، وبدأت معه اللجان النيابية اعمالها ومهامها التشريعية والرقابية، كل حسب اختصاصه والتوجه انطلق نحو مشاريع القوانين المقدمة اليها، بعد عطلة دامت نحو شهر على ان يعقد بعدها البرلمان اول جلساته في الخامس عشر من الشهر الجاري.



المزاج العام داخل البرلمان وبعد تشخيص التلكؤ في بعض الوزارات متجه نحو فتح باب الاستضافات للوزراء اي ان الدور الرقابي سيكون فعالا خلال الفصل التشريعي الثاني بالاضافة الى اقرار القوانين المهمة والمرحلة من دورات سابقة.