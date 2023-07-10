طريقة تحضير مطبق السمك العراقي

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أربع سمكات من نوع الزبيدي او أي نوع سمك تفضل.

بغداد - ياسين صفوان - مطبق السمك المكونات- ثلاثة أكواب من الأرز البسمتي.- ملعقة صغيرة من الكركم.- ملعقة كبيرة من بهارات السمك.- ملعقة صغيرة ونصف من الملح.- ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.- رشة فلفل أسود مطحون.- ملعقة صغيرة من بهارات الكاري (اختياري).- نصف كوب من زيت الزيتون.- بصلتان كبيرتان مقطّعتان لمكعّبات.- قرنان فلفل أخضر حارّ مفروم ناعماً.- قرن فلفل أحمر مطحون ناعماً. ملعقة صغيرة ثوم مهروس.- ملعقة صغيرة ونصف من اللومي المطحون.- نصف كوب من الحمّص المقشّر والمقسّم لنصفين (مسلوق).- ثُلث كوب من الزبيب بدون نوى.- ربع كوب من الصنوبر المقلي.

صلصة الدقوس مكونات

- ثلاث حبات طماطم حمراء طريّة.

- ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.

- ملعقة صغيرة ثوم مهروس.

- مكعب مرقة دجاج.

- رشة فلفل أسود مطحون.

- ربع ملعقة من الفلفل الأحمر الحار المطحون.

- ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

- ملعقة شبنت أو كزبرة مفرومة ناعماً.

طريقة التحضير

- نغسل الأرز عدّة مرات، ثمّ نغمره بالماء الدافئ ونضيف له مقدار ملعقة صغيرة من الملح ونتركه ينقع مدّة ربع ساعة.

- نحضّر خلطة البهارات في وعاء عميق نضع به اللومي والملح والفلفل الأسود والكمون والكركم والكاري ونخلط البهارات جيّداً.

- نأخذ ثُلث كميّة البهارات ونرشّ بها السمك من الداخل والخارج ونفرك به السمك باستخدام اليد.

- نأخذ نصف كميّة البصل ونضعها في قدر على نار عالية مع التقليب المستمر حتى تتحمّر البصلة جيّداً ويصبح لونها غامقاً، ثمّ نضيف لها ملعقة كبيرة من الزيت والحمّص المسلوق والثوم المهروس، ونضيف الفلفل الأخضر والأحمر ونضيف ثُلث البهارات التي حضّرناها سابقاً ونقلّب جيّداً ثمّ نرفع خليط البصل عن النار ونضعه في وعاء آخر ونتركه جانباً.

- نضع بقيّة مقدار الزيت في القدر نفسه ونقلي به السمك حتى يتحمّر من الجانبين، ونضعه جانباً.

- نضيف البصل المتبقّي للمقلاة ونقلّبه حتى يصبح لونه ذهبيّاً، ثمّ نضيف الأرز ونقلّبه على نار متوسّطة ثمّ نضيف الماء وما تبقّى من خلطة البهارات، ونترك الأرز على نار عالية حتى يغلي وتجفّ معظم كميّة الماء وينضج.

طريقة تحضير صلصة الدقوس

- تقشير الطماطم ثمّ نهرسه جيّداً بالخلاط الكهربائي.

- نضع القليل من الزيت والثوم المهروس في قدر صغير حتى يتحمّر ثمّ نضيف صلصة الطماطم ونقلّبه مع الثوم ونضيف الطماطم.

- نضيف مكعّب مرق الدجاج للصلصة بعد تفتيته ونحرّكه حتى يذوب.

- نضيف الملح والكزبرة أو الشبنت والفلفل الحار، ونحرك الصلصة جيّداً ونتركها تغلي على نار متوسطة لمدّة عشر دقائق.

- نحشي السمك المقلي بخلطة البصل والحمّص التي حضّرناها مسبقاً.

- نسكب الأرز في طبق التقديم ونضع السمك فوق الأرز ونزيّنه بما تبقّى من الحشو والصنوبر المقلي ونقدّمه مع السلطات.