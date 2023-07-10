انت الان تتابع خبر خلاف على "5 دولارات" يدفع سيدة لقتل ابن زوجها والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان "قتلت سيدة ابن زوجها البالغ من العمر 23 عاما، بواسطة أداة حادة (سكين)، وذلك لخلاف بينهما على مبلغ مالي قدره 50 ألف ليرة سورية (نحو 5 دولارات)".
وأضاف أن الجريمة وقعت في "منطقة كسرة السرور بريف الرقة الجنوبي، ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، يوم أمس الأحد".
وأضاف أن الجريمة وقعت في "منطقة كسرة السرور بريف الرقة الجنوبي، ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، يوم أمس الأحد".