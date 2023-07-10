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خلاف على "5 دولارات" يدفع سيدة لقتل ابن زوجها

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان "قتلت سيدة ابن زوجها البالغ من العمر 23 عاما، بواسطة أداة حادة (سكين)، وذلك لخلاف بينهما على مبلغ مالي قدره 50 ألف ليرة سورية (نحو 5 دولارات)".

وأضاف أن الجريمة وقعت في "منطقة كسرة السرور بريف الرقة الجنوبي، ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، يوم أمس الأحد".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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