انت الان تتابع خبر توتنهام يرفض عرضاً جديداً من بايرن ميونيخ لضم كين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-461190-638245891423408992.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-07-10 | 14:31
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كشف صحيفة "ديلي ميل"، الاثنين، عن رفض نادي توتنهام الإنجليزي عرضاً ثانياً من بايرن ميونيخ لضم النجم هاري كين.
وبحسب الصحيفة الإنجليزية، فان كين سينضم إلى تدريبات توتنهام الأربعاء استعدادًا للموسم الجديد.
وجاء رفض توتنهام لعرض بايرن ميونخ في ظل رغبة النادي الإنجليزي، بالحصول على 100 مليون يورو نظير بيع هاري كين نهائياً، في الوقت الذي بلغت فيه قيمة عرضي البافاري 70 مليون يورو و80 مليون يورو بخلاف المتغيرات.
ويسعى بايرن ميونيخ إلى ضم مهاجم جديد بعد أن أخفقت العناصر المتواجدة حالياً تعويض رحيل النجم روبرت ليفاندوفسكي، الذي انضم إلى برشلونة الصيف الماضي.
وجاء رفض توتنهام لعرض بايرن ميونخ في ظل رغبة النادي الإنجليزي، بالحصول على 100 مليون يورو نظير بيع هاري كين نهائياً، في الوقت الذي بلغت فيه قيمة عرضي البافاري 70 مليون يورو و80 مليون يورو بخلاف المتغيرات.
ويسعى بايرن ميونيخ إلى ضم مهاجم جديد بعد أن أخفقت العناصر المتواجدة حالياً تعويض رحيل النجم روبرت ليفاندوفسكي، الذي انضم إلى برشلونة الصيف الماضي.
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