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توتنهام يرفض عرضاً جديداً من بايرن ميونيخ لضم كين

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-461190-638245891423408992.jpg

2023-07-10 | 14:31

توتنهام يرفض عرضاً جديداً من بايرن ميونيخ لضم كين

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كشف صحيفة "ديلي ميل"، الاثنين، عن رفض نادي توتنهام الإنجليزي عرضاً ثانياً من بايرن ميونيخ لضم النجم هاري كين.
وبحسب الصحيفة الإنجليزية، فان كين سينضم إلى تدريبات توتنهام الأربعاء استعدادًا للموسم الجديد.

وجاء رفض توتنهام لعرض بايرن ميونخ في ظل رغبة النادي الإنجليزي، بالحصول على 100 مليون يورو نظير بيع هاري كين نهائياً، في الوقت الذي بلغت فيه قيمة عرضي البافاري 70 مليون يورو و80 مليون يورو بخلاف المتغيرات.


ويسعى بايرن ميونيخ إلى ضم مهاجم جديد بعد أن أخفقت العناصر المتواجدة حالياً تعويض رحيل النجم روبرت ليفاندوفسكي، الذي انضم إلى الصيف الماضي.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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