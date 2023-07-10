توتنهام يرفض عرضاً جديداً من بايرن ميونيخ لضم كين

وبحسب الصحيفة الإنجليزية، فان كين سينضم إلى تدريبات توتنهام الأربعاء استعدادًا للموسم الجديد.

وجاء رفض توتنهام لعرض بايرن ميونخ في ظل رغبة النادي الإنجليزي، بالحصول على 100 مليون يورو نظير بيع هاري كين نهائياً، في الوقت الذي بلغت فيه قيمة عرضي البافاري 70 مليون يورو و80 مليون يورو بخلاف المتغيرات.

