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السوداني في ذكرى تحرير الموصل: ندعم مسيرة البناء والإعمار

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بغداد - ياسين صفوان - وقال السوداني في تغريدة على تويتر تابعتها الخليج 365: "نستذكر اليوم، بكلّ فخر واعتزاز، الذكرى السادسة لتحرير مدينة الموصل من براثن عصابات داعش الإرهابية".

وأضاف: "لقد خاض العراقيون ملحمة بطولية رسموا فيها أروع صورة للتضحية والوحدة والوطنية والانتخاء لتلبية فتوى المرجعية الرشيدة بالدفاع عن العراق".


وأكد رئيس مجلس الوزراء على "توجّه الحكومة لدعم مسيرة البناء والإعمار في محافظة نينوى وجميع محافظات العراق في ظل ما يشهده بلدنا العزيز من استقرار أمني بفضل تكاتف أبنائه".
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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