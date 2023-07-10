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التعليم تمدد التقديم الى استمارتي تعديل الترشيح وقبول خريجي السنة السابقة

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للوزارة ورد لـ الخليج 365، أن "وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي وافق على تمديد السقف الزمني للتقديم الإلكتروني إلى استمارتي تعديل الترشيح وقبول خريجي السنة السابقة".

وأشار البيان إلى أن "التقديم يستمر إلى الاستمارتين ضمن القنوات (العامة وذوي الشهداء والنخبة) عبر بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة الى نهاية الدوام الرسمي من يوم الاثنين الموافق 2023/7/31".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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