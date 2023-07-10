انت الان تتابع خبر التعليم تمدد التقديم الى استمارتي تعديل الترشيح وقبول خريجي السنة السابقة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للوزارة ورد لـ الخليج 365، أن "وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي وافق على تمديد السقف الزمني للتقديم الإلكتروني إلى استمارتي تعديل الترشيح وقبول خريجي السنة السابقة".

وأشار البيان إلى أن "التقديم يستمر إلى الاستمارتين ضمن القنوات (العامة وذوي الشهداء والنخبة) عبر بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة الى نهاية الدوام الرسمي من يوم الاثنين الموافق 2023/7/31".

