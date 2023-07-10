رونالدو يتدخل لحسم صفقة برتغالية جديدة للنصر السعودي

وبحسب صحيفة "أبولا" البرتغالية، فإن كريستيانو "سيساهم في تعاقد نادي النصر مع أوتافيو وهو زميله في المنتخب ولاعب فريق بورتو البرتغالي".

وأفادت الصحيفة أن "إدارة النصر السعودي قامت بالفعل بعرض قيمة 13.5 مليون يورو سنويًا من أجل موافقة اللاعب على الانتقال لصفوف الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي".



وتشير الصحيفة بأن كريستيانو رونالدو "سيتدخل من أجل إقناع اللاعب بالموافقة على العرض المقدم من جانب النصر السعودي ومزاملته في الفريق".

ويعد أوتافيو أحد أهم اللاعبين داخل صفوف فريق بورتو البرتغالي والذي يلعب في صفوفه منذ عام 2014 ونجح في الفوز معهم بالدوري البرتغالي ثلاث مرات من قبل.

